«У Чиповской — средневековое платье»: дизайнер оценила наряды на «Кинотавре»

Дизайнер Ксения Князева оценила платья звезд, в которых они предстали на закрытии «Кинотавра». Надо отметить, что некоторым актрисам «досталось» за их несуразные наряды.

К примеру, Князева считает, что на красную дорожку Анна Чиповская вышла в средневековом платье со шнуровкой. При этом она призналась, что наряд хорошо сидит на актрисе, но если с фигурой были бы проблемы, то шелк смотрелся совсем иначе. Пока Чиповская в форме, она может позволить себе смелые наряды.

Не понравился наряд на «Кинотавре» эксперту актрисы Марии Кожевниковой. По ее словам, платье скучное. Как думает Князева, актриса осталась незамеченной из-за этого платья на фестивале.

Досталось за платье и актрисе Любови Толкалиной. По мнению Князевой, складывается ощущение, что она бродила по супермаркету в кедах, потом переодела их на туфли и выбежала на красную дорожку. «Платье довольно простое. Весь акцент сделан на худые ноги актрисы. Но мне кажется, на звёздную дорожку стоит выбрать вечерний наряд, а не удлиненный свитшот из блестящей ткани. А вместо пояса просто тряпочка почему-то повязана», — отметила Ксения Князева, слова которой приводит «Комсомольская правда».