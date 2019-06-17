Минус 30 килограммов: Ангарская похвасталась стройной фигурой

Еще два года назад звезда женского юмористического шоу «Comedy Woman» Надежда Ангарская признавалась журналистам, что мечтает похудеть примерно до 48-го размера одежды. Кропотливая и постепенная работа над собой приближают актрису к заветной цели. Результаты трудов видны уже сейчас и они – восхищают. Звезда сбросила 30 килограммов.
В одной из своих публикаций в социальной сети Instagram Надежда облачилась в черный латексный костюм, позволяющий разглядеть, насколько звезда постройнела и похорошела. Преображенная Ангарская собрала немало хвалебных комментариев в свой адрес и поблагодарила фанатов.
«Вам это удалось. Довести старушку до слёз. Такой отклик, столько тёплых слов, столько непристойных предложений», — шутя, замечает артистка.
Однако, как считает Надежда, до главной цели ей нужно идти еще года полтора. И вот тогда он поделится с фанатками секретами, которые помогли ей прийти в форму. По расчетам Надежды, она добьется конечной цели в похудении уже где-то через полгода. После этого она обещает поделиться всеми секретными приемами, которыми пользовалась в борьбе с лишним весом.