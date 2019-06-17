Минус 30 килограммов: Ангарская похвасталась стройной фигурой

Звезда «Comedy Woman» призналась, что до конечного результата ей надо худеть еще полтора года.

Еще два года назад звезда женского юмористического шоу «Comedy Woman» Надежда Ангарская признавалась журналистам, что мечтает похудеть примерно до 48-го размера одежды. Кропотливая и постепенная работа над собой приближают актрису к заветной цели. Результаты трудов видны уже сейчас и они – восхищают. Звезда сбросила 30 килограммов.

В одной из своих публикаций в социальной сети Instagram Надежда облачилась в черный латексный костюм, позволяющий разглядеть, насколько звезда постройнела и похорошела. Преображенная Ангарская собрала немало хвалебных комментариев в свой адрес и поблагодарила фанатов.

«Вам это удалось. Довести старушку до слёз. Такой отклик, столько тёплых слов, столько непристойных предложений», — шутя, замечает артистка.

Однако, как считает Надежда, до главной цели ей нужно идти еще года полтора. И вот тогда он поделится с фанатками секретами, которые помогли ей прийти в форму. По расчетам Надежды, она добьется конечной цели в похудении уже где-то через полгода. После этого она обещает поделиться всеми секретными приемами, которыми пользовалась в борьбе с лишним весом.