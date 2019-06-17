Марию Погребняк шантажируют хакеры

В последнее время супругу известного российского футболиста Павла Погребнюка Марию преследуют неприятности. Еще совсем недавно красавица жаловалась на то, что в салате, который ей подали в одном из столичных кафе, она обнаружила червяка. Теперь же случилось ЧП масштабом побольше.

Мария стала жертвой хакеров, которые взломали ее страницу в соцсети и теперь вымогают деньги. Просят шантажисты сумму немалую – 150 тысяч рублей. Об этом светская львица рассказала на своей странице в Instagram. С одной стороны, можно было бы плюнуть и забыть о хоть и неприятной, но, все же мелочи. Но не в этом случае, ведь, как признается Погребняк, этот аккаунт был «рабочим» — несколько лет с его помощью она рекламировала свой бренд одежды.

«Вымогателя я знаю. Он взламывает рабочие страницы, а потом просит деньги! Работает целая группа людей!» — жалуется Мария.

Платить шантажистам Погребняк не хочет из принципиальных соображений, хотя, по словам красавицы, многие звезды предпочли отдать деньги, чем ввязываться в разборки с преступниками.