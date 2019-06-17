Полный сюр!: Дима Билан показал себя с двумя головами

Видимо, не совсем просто дается популярному певцу Диме Билану работа над новым клипом в стиле 90-х, который, по словам артиста, точно будет шедевром. О том, что певец несколько перетрудился поклонники звезды заговорили сразу, как только увидели на странице Димы в социальной сети Instagram невероятный и чем-то даже отталкивающий снимок.

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На фотографии у звезды появилась вторая голова, расположенная, так сказать, на «основной». В общем, как отметили фанаты – полный, жуткий сюр. Впрочем, о том, что снимок получился несколько сюрреалистический пишет и сам певец в комментарии к фотографии.

«И в продолжении сегодняшнего перелетного и недосыпного сюрреализма — «одна голова на плечах хорошо, 2 еще лучше» — я пошел работать! Поспать так и не удалось нормально! Всем нескучного вечера!», — желает поклонникам Билан.

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При вашем ритме вам не только вторая голова нужна, вас клонировать нужно. Пусть сегодня музыка станет сначала вашим источником силы, ну а потом и снотворным», — написала в комментариях одна из поклонниц артиста.