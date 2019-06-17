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После драки: Мазур написала заявление на Цымбалюк-Романовскую

Бывшая подруга утверждает, что в момент драки Виталина была пьяна.

После драки: Мазур написала заявление на Цымбалюк-Романовскую
Запись драки помогла установить, чт зачинщицей потасовки стала именно Цымбалюк-Романовская. фото: globallookpress

Кадры с избиением Элиной Мазур своей «заклятой подруги» Виталины Цымбалюк-Романовской некоторое время, которые были показаны в эфире программы «Новые русские сенсации», наделали много шума. Накануне авторы программы представили телезрителям продолжение скандальной истории, из которой стало ясно – пианиста спровоцировала Мазур и первая нанесла удар.

После полузвездной потасовки Виталина заявила, что напишет заявление в полицию на Элину, но та тоже молчать не стала и решила поступить также. Ведь внимательно изучив запись драки, стало понятно – зачинщицей оказалась именно подруга Прохора Шаляпина. Виталина каблуком наступила Мазур на больную ногу, после чего Элина пустила в ход кулаки.

Заявление Элины Мазур в полицию. Фото
В заявлении Мазур отметила, что ее бывшая подруга находилась в состоянии алкогольного опьянения. Фото: кадр программы «Новые русские сенсации»

В своем заявлении в правоохранительные органы, которое появилось в распоряжении журналистов, юристка отмечает, что различные травмы Романовская ей нанесла в состоянии сильного алкогольного опьянения, действуя при этом, из хулиганских побуждений. А наступив каблуком на ногу, Виталина содрала кожу. А это в результате привело к подкожной гематоме и отеку.

Затем бывшая подруга рассказала, что скандальная звезда «со всей силы ударила кулаком в лицо» и это стало причиной появления вывиха кисти и ушиба — кстати, в эфир этого не показывали. Опухшая рука помешала Мазур поставить подпись под заявлением, поэтому ее показания засвидетельствовал дежурный.

Драка Элины Мазур и Виталины Цымбалюк-Романовской. Фото
Как выяснилось, зачинщицей потасовки стала подруга Прохора Шаляпина. Фото: кадр программы «Новые русские сенсации»

Напомним, двухлетний конфликт бывших подруг длится уже два года. Элина помогала Виталине с ее разводом с Арменом Джигарханяном, но потом приятельницы рассорились. Маруз обвиняет Романовскую в алкоголизме и связями с эскорт-услугами, а пианистка уверена, что Элина простая мошенница, заработавшая на имени Цымбалюк неплохие деньги.

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Виталина Цымбалюк-Романовскаядраказаявление в полициюПрограмма "Новые русские сенсации"Прохор ШаляпинЭлина Мазур
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После драки: Мазур написала заявление на Цымбалюк-Романовскую
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