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Боярская примерила украшение для пирсинга

При этом радикально менять свою внешность она не стала.

Боярская примерила украшение для пирсинга
Елизавета Боярская

Актриса Елизавета Боярская предстала перед поклонниками в необычном образе. Она приняла участие в рекламной кампании ювелирного бренда.

Снимок артистка опубликовала в блоге. Одна из деталей образа смутила ее подписчиков. Речь идет об украшении в носу. Пирсинг при этом Елизавета не делала.

Большинство поклонников посчитали, что эта сережка явно лишняя и никак не красит Боярскую.

«Ну такая женщина красивая, зачем эта серьга в носу»; «Кольцо не идет» — отметили пользователи сети.

Конечно, нашлись и те, кому пришелся по душе экстравагантный образ артистки. Но таких оказалось меньше. Кстати, не на один из комментариев – будь он позитивным или негативным – Боярская в блоге не ответила.

Отметим, Елизавета часто принимает участие в рекламных фотосессиях и меняет яркие образы как перчатки. Буквально недавно она предстала перед поклонниками в хулиганском облике, выбрав кожаные штаны, толстовку и джинсовую куртку-оверсайз.

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Елизавета Боярскаянеобычный образпирсинг
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Боярская примерила украшение для пирсинга
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