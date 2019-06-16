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Маленький сын принцессы Мадлен растет копией мамы

Принцу Николасу исполнилось четыре года.

Маленький сын принцессы Мадлен растет копией мамы
Сын принцессы Мадлен похож на мать. Фото: instagram.com/kungahuset/

Принцу Швеции Николасу в минувшую субботу, 15 июня исполнилось четыре года. В честь этого события королевская семья опубликовала пару новых фотопортретов именинника.

Один из них в Instagram опубликовала принцесса Мадлен. На фото мальчик сидит за столом, положив голову на руки. «С днем рождения, дорогой Николас! Тебе сегодня исполнилось четыре», — написала гордая и счастливая мама ребенка.

Другое фото было размещено в официальном аккаунте шведского королевского двора. На нем светловолосый малыш с голубыми глазами и рубашке в тон смотрит в камеру и улыбается.

Поклонникам новые снимки юного наследника престола очень понравились. Они нашли, что малыш является принцем не только по своему происхождению, но и по внешнему виду. Многие решили, что мальчик невероятно хорош собой и очень похож на свою красавицу-мать.

Стоит отметить, что дочь короля Швеции Карла XVI Густава Мадлен часто балует поклонников милыми семейными снимками с мужем-бизнесменом Кристофером О’Ниллом и детьми. У Николаса есть еще две сестры — годовалая принцесса Адриенна и пятилетняя принцесса Леонор.

Недавно семейство перебралось в Майами во Флориду. Там они снимают дом в охраняемой резиденции, где есть плавательный бассейн и теннисный корт.

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Тэги:

двойникдень рождения сынакопия мамыпринцесса Мадленшведская королевская семья
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Маленький сын принцессы Мадлен растет копией мамы
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