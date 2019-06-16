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Принц Уильям «забыл» о Джордже и Шарлотте в День отца

Поклонники гадают, почему герцог Кембриджский опубликовал фотографию именно с принцем Луи. А как же остальные отпрыски?

Принц Уильям «забыл» о Джордже и Шарлотте в День отца
Принц Уильям в День отца опубликовал фото с одним Луи. Фото: instagram.com/kensingtonroyal/

На официальной страничке Кенсингтонского дворца появилась публикация принца Уильяма. которую он посвятил в День отца принцу Чарльзу. Пост от лица герцога Кембриджского состоит из двух снимков.

На одном из них супруг Кейт Миддлтон сидит на корточках в саду, придерживая маленького Луи на веревочной качели. На другом он в форме летчика вместе со своим 71-летним отцом принцем Чарльзом идут по летному полю от вертолета, на котором только что приземлились.

«С Днем отца», — гласит подпись к фото.

Снимки были также размещены в Twitter и собрали множество вопросительных комментариев. Многие поклонники интересовались, почему был опубликован снимок только с маленьким Луи и куда дели четырехлетнюю принцессу Шарлотту и пятилетнего принца Джорджа.

«Почему с принцем Уильямом изображен только один сын?», — поинтересовался один.

«Простите, но я не могу согласиться с выбором снимков. Где Шарлотта и Джордж? Где отец Кейт?», — поддержал другой. «Ответственный за ведение этой странички не слишком-то старался, делая этот пост в честь Дня отца, хе-хе», — попенял третий.

Другие же подписчики нашли публикацию вполне милой и в свою очередь засыпали герцога поздравлениями.

«Какой прекрасный пост! Уильям отличный отец, муж и будущий король!», «С Днем отца, Уильям, ты очень терпелив со своими детьми и отлично справляешься. Мне нравится, как ты строишь свою жизнь. Хорошего дня!», — пожелали они.

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Британская королевская семьяДень отцапринц Джордж.принц ЛуиПринц Уильямпринцесса Шарлотта
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Принц Уильям «забыл» о Джордже и Шарлотте в День отца
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