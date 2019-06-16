Топалов в Instagram опубликовал фото со своим отцом

Музыкант Влад Топалов опубликовал на личной страничке в Instagram фото из семейного архива. В кадре исполнитель запечатлен со своим родителем. Фото с папой исполнитель решил показать в ежегодный праздник — День отца. У самого Влада уже есть шестимесячный сын Михаил.

«Happy Fathers Day! Спасибо моему Папе и всем Отцам. Тут и не нужно слов. Все и так всем понятно!» — добавил Топалов.

Возлюбленная исполнителя Регина Тодоренко не оставила без внимания пост мужа. Телеведущая поставила «Лайк» под его фото в профиле.

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Напомним, что Влад Топалов и Регина Тодоренко были вынуждены отложить свадебное торжество. Телеведущая находилась на последних месяцах беременности, когда они с певцом отправились в загс. Теперь пара планирует устроить праздник. По словам Регины, именно ее возлюбленный настоял на том, чтобы она побывала в роли невесты. Пока избранница музыканта выбирает наряд для торжества, ее муж делился семейными фото с шестимесячным сынишкой.