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Успенская назвала майку и пижамные штаны любимой одеждой

65-летняя певица рассказала, в чем обычно она ходит по дому.

Успенская назвала майку и пижамные штаны любимой одеждой
Любовь Успенская (Фото: Instagram.com/uspenskayalubov_official)

Российская певица, исполнительница городских романсов и русского шансона Любовь Успенская в эфире программы «Ты не поверишь!» рассказала, в какой одежде ей нравится ходить по дому.

«Майка, пижамные штаты — любимая одежда…» — подметила певица, заверив, что каждый вечер она расслабляется благодаря массажным процедурам.

Вычурным сценическим нарядам в обычной жизни Успенская предпочитает практичную и удобную в ношении одежду, которая не сковывает движения.

В свои 65 лет Любовь Залмановна продолжает выступать на сцене и давать концерты. Именно поэтому исполнительнице понадобился массаж стоп и пяток. Также артистка утверждает, что вокруг нее всегда было много молодежи. Успенская не сомневается: люди подпитываются ее энергией.

Певица близко дружит с Кети Топурией, Натальей Чистяковой-Ионовой и Славой. Ранее Любовь Залмановна уже говорила о том, что вполне комфортно чувствует себя с более молодым поколением. Певица утверждала, что специально выбрала профессию артистки, чтобы не чувствовать своих лет. Успенская также заявляла, что слово «пенсионер» — для нее звучит оскорбительно.

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звездный стильЛюбовь Успенская
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Успенская назвала майку и пижамные штаны любимой одеждой
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