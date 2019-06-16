Кортни Кокс отпраздновала 55-летие с Энистон и Кудроу

Кортни Кокс исполнилось 55 лет. Эту круглую дату она отметила в компании своих лучших подруг — Дженнифер Энистон и Лизы Кудроу. Вместе он играли в культовом сериале «Друзья». В теле-шоу им они воплотили образы трех подружек — Моники, Рэйчел и Фиби.
Несмотря на то, что ситком уже давно закончился, актрисы по-настоящему дружны и вне экрана.
В Instagram Кортни Кокс поделилась фото, на котором запечатлено звездное трио. «Как мне повезло, что отмечаю свой юбилей с этими двумя! Люблю вас, девочки! Очень!», — подписала она снимок, сопроводив его эмоджи в виде сердечка.
Актрисы сдружились во время съемок ситкома «Друзья», который шел на протяжении десяти лет с 1994 по 2004 годы. За это время они снялись в 236 эпизодах.
Участие в сериале также принесло славу и мужской части актерского состава — Мэтту Леблану, Дэвиду Швиммеру и Мэттью Перри.
Примечательно, что двумя днями ранее именинницей была дочь Кортни Коко — ей исполнилось 15 лет.
«С днем рождения, милая Коко! Ты для меня настоящий подарок, который приносит столько радости и любви в мою жизнь! », — начала актриса свой пост.
«Ты редкий души человечек — заботливая, добрая, боевая, ранимая, смешная, талантливая, бесхитростная, свободолюбивая и красивая. Ты мой якорь и учитель. Люблю тебя!», — написала Кортни в комментарии к детскому фото дочери.