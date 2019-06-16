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Кортни Кокс отпраздновала 55-летие с Энистон и Кудроу

Актрисы, которые играли подруг в «Друзьях», общаются и в жизни.

Кортни Кокс отпраздновала 55-летие с Энистон и Кудроу
Кортни Кокс исполнилось 55 лет. Фото: instagram.com/courteneycoxofficial/

Кортни Кокс исполнилось 55 лет. Эту круглую дату она отметила в компании своих лучших подруг — Дженнифер Энистон и Лизы Кудроу. Вместе он играли в культовом сериале «Друзья». В теле-шоу им они воплотили образы трех подружек — Моники, Рэйчел и Фиби.

Несмотря на то, что ситком уже давно закончился, актрисы по-настоящему дружны и вне экрана.

В Instagram Кортни Кокс поделилась фото, на котором запечатлено звездное трио. «Как мне повезло, что отмечаю свой юбилей с этими двумя! Люблю вас, девочки! Очень!», — подписала она снимок, сопроводив его эмоджи в виде сердечка.

Актрисы сдружились во время съемок ситкома «Друзья», который шел на протяжении десяти лет с 1994 по 2004 годы. За это время они снялись в 236 эпизодах.

Участие в сериале также принесло славу и мужской части актерского состава — Мэтту Леблану, Дэвиду Швиммеру и Мэттью Перри.

Примечательно, что двумя днями ранее именинницей была дочь Кортни Коко — ей исполнилось 15 лет.

«С днем рождения, милая Коко! Ты для меня настоящий подарок, который приносит столько радости и любви в мою жизнь! », — начала актриса свой пост.

«Ты редкий души человечек — заботливая, добрая, боевая, ранимая, смешная, талантливая, бесхитростная, свободолюбивая и красивая. Ты мой якорь и учитель. Люблю тебя!», — написала Кортни в комментарии к детскому фото дочери.

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Тэги:

"Друзья"день рожденияДженнифер ЭнистонКортни КоксЛиза Кудроуюбилей
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Кортни Кокс отпраздновала 55-летие с Энистон и Кудроу
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