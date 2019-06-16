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Жена Джигана признала, что старшая дочь становится ее копией

Звездная мама обратила на это внимание после слов поклонников.

Жена Джигана признала, что старшая дочь становится ее копией
Оксана Самойлова и Джиган Фото: EAST NEWS

Жена рэпера Джигана Оксана Самойлова полностью погружена в воспитание детей. У звездной пары – три дочери. Супруга известного исполнителя часто рассказывает о девочках  в блоге – о методиках воспитания, интересных случаях и своих наблюдениях.

Старшей наследнице Ариеле в этом году должно исполниться 8 лет. В Instagram Оксана рассказала, что после рождения девочка была сильна похожа на отца. Но с годами ситуация меняется. Чем она старше, тем больше берет от матери. Об этом Самойловой сказали подписчики, и звездная мама согласилась с ними.

«Все говорят, что мы с Ариелой очень похожи. Я, кстати, замечаю, что реально, чем она старше, тем больше схожих черт появляется. Маленькая была просто копия папа, я даже переживала, что это не мой ребенок» — шутит Самойлова.

Однако это мнение разделяют не все поклонники звездной пары. Несколько фанатов, как и Оксана ранее, уверены, что наследница – копия отца.

«И все же…она копия папы» — высказались пользователи социальной сети.

Напомним, во время майских праздников Джиган вместе со всей семьей улетел отдыхать к морю. Даже в течение отпуска Оксана не переставала говорить о воспитании детей в блоге. В один из дней на побережье она подробно рассказала поклонникам о том, как наказывает дочерей.

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Жена Джигана признала, что старшая дочь становится ее копией
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