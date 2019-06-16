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Ольга Кабо назвала «идеальной» 41-летнюю Климову в купальнике

Актриса не оставила без внимания снимок возлюбленной Гелы Месхи, позирующей у бассейна.

Ольга Кабо назвала «идеальной» 41-летнюю Климову в купальнике
Екатерина Климова (Фото: Instagram.com/klimovagram)

41-летняя Екатерина Климова устроила импровизированную фотосессию в алом купальнике. Возлюбленная Гелы Месхи позировала перед объективами камер на фоне бассейна.

«Было бы отлично оказаться прямо сейчас на морском побережье, но и жаркие московские будни могут стать ярче», — подметила актриса.

Примечательно, что на свежие снимки Екатерины Климовой в Instagram обратили внимание Ольга Кабо и Дарья Повереннова, которые отметились в комментариях под фото актрисы в ее профиле.

Ольга Кабо оценила свежий снимок Екатерины Климовой
Ольга Кабо не обошла вниманием свежий снимок Екатерины Климовой (Фото: Instagram.com/klimovagram)

«Идеальная», — отметила Ольга Кабо, не обойдя стороной фото Климовой в купальнике.

«И не удержусь! Хороша!!!» — вторит актрисе Дарья Повереннова.

Ранее 17-летняя дочка Екатерины Климовой — Елизаветы заверила в том, что во всем старается брать пример со своей мамы. По словам девушки, актриса быстро привела фигуру в былую форму после родов. Вместе с Гелой Месхи Екатерина воспитывает 3-летнюю дочку Беллу. Также у актрисы есть двое сыновей от экс-супруга Игоря Петренко. 12-летний Матвей и 10-летний Корней легко нашли общий язык с новым избранником мамы. Также они общаются и с супругой отца — актрисой Кристиной Бродской.

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Тэги:

Гела МесхиДарья ПоверенноваЕкатерина КлимоваИгорь ПетренкоОльга Кабо
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Ольга Кабо назвала «идеальной» 41-летнюю Климову в купальнике
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