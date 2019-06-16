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Прилучный заговорил о романтике в отношениях с женой

Актер из сериала «Мажор» водит любимую женщину в кино и рестораны.

Прилучный заговорил о романтике в отношениях с женой
Агата Муцениеце и Павел Прилучный (Фото: Instagram.com/agataagata)

Агата Муцениеце и Павел Прилучный познакомились на съемочной площадке сериала «Закрытая школа». А в июле 2011 года молодые люди тайно сыграли свадьбу. Несмотря на то, что супруги вместе уже восемь лет они стараются радовать друг друга сюрпризами. Агата и Павел воспитывают двоих детей: 6-летнего Тимофея и 3-летнюю Мию. По словам актрисы, ее возлюбленный мечтает о третьем ребенке, вот только сама Муцениеце пока не готова вновь становиться мамой. Ее устраивает то, что их дети уже подросли и могут играть самостоятельно, друг с другом. Теперь паре не нужно брать с собой няню, отправляясь к морю и заботиться о грудничках. Именно поэтому Агата не спешит с третьими родами, игнорируя уговоры мужа.

В недавнем интервью Павел Прилучный с юмором заговорил о романтике в семейной жизни с Агатой Муцениеце. Актер пошутил, что дома его теперь ждет борщ. Однако на самом деле возлюбленному актрисы нравится проводить время рядом с избранницей. Так, к 30-летию возлюбленный Павел организовал для нее сюрприз. Актер увез супругу в Венецию, устроив для нее итальянские каникулы.

«Да какая романтика, столько лет вместе! Пришел, борщ поел и спать. А вообще, мы ходим в кино, рестораны, но большую часть времени проводим с детьми», — отметил Павел Прилучный в интервью peopletalk.

По словам актера, он вполне комфортно чувствует себя рядом с любимой женщиной. И просто не может представить, как жил бы в одиночестве.

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Прилучный заговорил о романтике в отношениях с женой
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