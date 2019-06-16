Галину Волчек госпитализировали для планового обследования

Художественный руководитель столичного театра «Современник» Галина Волчек госпитализирована. В отделении кардиологии в Центре хирургии имени Вишневского она проходит плановое обследование, ее жизни ничего не угрожает, сообщает ТАСС.

Сначала у общественности появились опасения, что Галина буквально пропала из-за серьезных проблем со здоровьем. Но после заявления ее помощницы сомнения быстро рассеялись.

«Никуда она не пропала. Просто легла сделать капельницу. Все хорошо с ней» — цитирует помощницу актрисы радиостанция «Говорит Москва».

Ранее РБК сообщало, что Волчек после госпитализации прооперировали.

Добавим, актриса в конце прошлого года отметила большой юбилей – 85 лет. Театру «Современник» она отдала большую часть своей творческой жизни, в начале 70-х она работала на его сцене в качестве режиссера, а затем заняла должность художественного руководителя.