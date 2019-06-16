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Жена Никиты Преснякова не обошла вниманием снимок Пугачевой

Алла Борисовна опубликовала в Instagram селфи. Певица подкрасила губы алой помадой, примерив очки с красной оправой.

Жена Никиты Преснякова не обошла вниманием снимок Пугачевой
Никита Пресняков и Алена Краснова (Фото: Instagram.com/alenaakrasnova)

22-летняя Алена Краснова не смогла обойти стороной снимок Примадонны отечественного шоу-бизнеса. Жена Никиты Преснякова поставила «лайк» под фото Аллы Борисовны на ее личной страничке в Instagram. К слову, возлюбленная старшего внука Пугачевой также подписана на микроблог Кристины Орбакайте и Максима Галкина.

Для селфи Примадонна подкрасила губы алой помадой, примерив очки с красной оправой. Напомним, что ранее невестка Орбакайте вместе с мужем побывала на детском празднике Артемия Преснякова. В гости супругов пригласили родители малыша — Наталья Подольская и Владимир Пресняков-младший.

Алла Пугачева
Алена Краснова не оставила без внимания свежее селфи Аллы Пугачевой (Фото: Instagram.com/alla_orfey)

Кроме того, Алена Краснова не пропустила и юбилейный концерт Аллы Борисовны в Кремлевском дворце. Девушка вела прямую трансляцию в Stories, делясь фото и видеоотчетом с поклонниками. Пока у Алены и Никиты нет общих детей. Супруги не скрывают, им нравится путешествовать: зимой они побывали на Бали, а в марте летали в Нью-Йорк.

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Тэги:

Алена КрасноваАлла ПугачеваМаксим ГалкинНикита Пресняков
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Жена Никиты Преснякова не обошла вниманием снимок Пугачевой
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