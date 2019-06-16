Жена Никиты Преснякова не обошла вниманием снимок Пугачевой

22-летняя Алена Краснова не смогла обойти стороной снимок Примадонны отечественного шоу-бизнеса. Жена Никиты Преснякова поставила «лайк» под фото Аллы Борисовны на ее личной страничке в Instagram. К слову, возлюбленная старшего внука Пугачевой также подписана на микроблог Кристины Орбакайте и Максима Галкина.

Для селфи Примадонна подкрасила губы алой помадой, примерив очки с красной оправой. Напомним, что ранее невестка Орбакайте вместе с мужем побывала на детском празднике Артемия Преснякова. В гости супругов пригласили родители малыша — Наталья Подольская и Владимир Пресняков-младший.

Кроме того, Алена Краснова не пропустила и юбилейный концерт Аллы Борисовны в Кремлевском дворце. Девушка вела прямую трансляцию в Stories, делясь фото и видеоотчетом с поклонниками. Пока у Алены и Никиты нет общих детей. Супруги не скрывают, им нравится путешествовать: зимой они побывали на Бали, а в марте летали в Нью-Йорк.