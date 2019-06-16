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«Красивая женщина»: Лободе понравилось селфи 70-летней Пугачевой

Меньше чем за сутки снимок Аллы Борисовны в Instagram оценили порядка 226 тысяч человек.

«Красивая женщина»: Лободе понравилось селфи 70-летней Пугачевой
Алла Пугачева и Максим Галкин (Фото: Instagram.com/maxgalkinru)

На личной страничке в Instagram Алла Пугачева опубликовала свежее селфи, которое привлекло внимание ее экс-супруга, поп-короля Филиппа Киркорова, певца Сергея Лазарева и украинской исполнительницы Светланы Лободы. Знаменитости отметились в комментариях под снимком Примадонны.

В кадре Алла Борисовна запечатлена в очках с красной оправой, образ певицы дополнила алая помада.

«Красивая женщина», — подметила Светлана Лобода, обратившись к супруге шоумена Максима Галкина в ее профиле.

Лобода восхитилась снимком Пугачевой
Светлана Лобода не оставила без внимания свежий снимок Аллы Пугачевой (Фото: Instagram.com/alla_orfey)

Напомним, что вместе с Максимом Галкиным исполнительница воспитывает 5-летних двойняшек Гарри и Лизу. В студии программы «Сегодня вечером» на Первом канале супруг Аллы Борисовны отметил, что их дочка любит примерять концертные шляпки своей мамы. Лиза Галкина уже принимала участие в показе детской коллекции Галины Юдашкиной. Вместе с ней на подиуме появились и наследники Филиппа Киркорова — Алла-Виктория и Мартин.

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Тэги:

Алла Пугачевазвездные детиМаксим ГалкинСветлана Лобода
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«Красивая женщина»: Лободе понравилось селфи 70-летней Пугачевой
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