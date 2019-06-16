Из Instagram Бритни Спирс исчезли все положительные комментарии

В фан-аккаунте Бритни Спирс в пятницу, 14 июня, появился пост одной из поклонниц, в котором она указала, что из Instagram звезды исчезли все положительные комментарии. С этим утверждением согласилась и мать артистки Линн.

На страничке AbsolutelyBritney была размещена публикация, разоблачающая команду Бритни. «Команда Бритни удаляет все положительные комментарии и оставляет одни негативные, чтобы сохранять иллюзию, что она нуждается в помощи», — начинался пост.

«Раньше они удаляли все комментарии, однако сейчас действуют так только в отношении добрых отзывов. Сколько это будет продолжаться?! Это нарушение прав человека!» — возмутилась фанатка.

С этим утверждением согласилась и Линн Спирс.

Она оставила свой комментарий под постом поклонницы: «Не могу поверить, что вы разместили этот пост, так как только что мне то же самое сказала подруга. Я тоже кое-что запостила, но когда попыталась найти запись, то ее там не оказалось, хотя я ее только что написала!».

«Я знаю, что вы ее преданная поклонница и любите ее. Спасибо, что заметили это, так как мне говорили то же самое», — завершила Линн свою публикацию.

На следующий день уличенная в афере команда Бритни снова вернула все положительные комментарии. При этом отзыв матери певицы оказался в самом верху. На то, что в аккаунте звезды произошли «волшебные» изменения, указал еще один пользователь Сети.

«Теперь неожиданно из аккаунта Би исчезли все негативные отзывы, которые были там на протяжении трех дней, а комментарий мамы Бритни стоит первым и появились остальные положительные отзывы», — отметил наблюдательный фанат.

«Интересно, как команда Би будет объяснять это магическое появление? Это очень интересно, если хотите знать мое мнение. Жду не дождусь, как они будут оправдываться по поводу этого мошенничества. Но мы на их истории не купимся», — заявил фанат Спирс.