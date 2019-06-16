Шепелев собирался сломать дверь в квартире Жанны Фриске

Отец скончавшейся в 2015 году певицы Жанны Фриске Владимир в студии программы «Звезды сошлись» на канале НТВ заявил, что супруг исполнительницы телеведущий Дмитрий Шепелев перешел все рамки дозволенного. На днях он начал требовать от Владимира ключи от квартиры Жанны, к которой не имеет никакого отношения.

Получив отказ, Шепелев, как уверяет Владимир Фриске, пошел на крайние меры. Он нанял бригаду слесарей и собирался с их помощью сломать дверь в квартиру Жанны. По словам отца певицы, Шепелев предупредил участкового, что сейчас начнет ломать дверь, потому что в квартире есть доля Платона, его совместного супругой ребенка, с которым он не дает общаться родственникам.

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Как отметил Владимир Фриске, дверь устояла благодаря приехавшему на место адвокату семьи Фриске. В итоге Шепелев не стал ломать дверь, поняв, что может поплатиться.

Многие присутствующие в студии программы «Звезды сошлись» заявили, что в данной ситуации родным Жанны Фриске следует отказаться от своей части доли в доме, который находится в Истринском районе Подмосковья. Взамен следует попросить у телеведущего дать родным право видеться с шестилетним Платоном Шепелевым. Напомним, что бабушка и дедушка не видела внука уже больше двух лет, сообщает канал НТВ.

Отметим, что многие звезды шоу-бизнеса осудили Дмитрия Шепелева, который не дает родным Фриске видеться с маленьким Платоном. Они считают, что телеведущий поступает не по-мужски. Владимир Фриске вообще заявлял, что Шепелев трус, потому что выкрал ребенка за сутки до смерти своей супруги и увез его в Болгарию. Кроме того, он забрал все документы на сына.