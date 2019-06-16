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Банщикова позировала на «Кинотавре» в компании Вадима Верника

На красной дорожке актриса из сериала «Ищейка» появилась в платье-халате.

Банщикова позировала на «Кинотавре» в компании Вадима Верника
Анна Банщикова (Фото: Instagram.com/banshikova_anna)

44-летняя Анна Банщикова разместила на личной страничке в Instagram свежее фото, на котором она запечатлена на красной дорожке сочинского фестиваля «Кинотавр». На публике актриса из сериала «Ищейка» позировала с 55-летним журналистом Вадимом Верником. Банщикова примерила платье-халат с пояском на талии. Образ актрисы дополнила бежевая сумочка и босоножки того же оттенка.

«С Вадимом вчера на последнем конкурсном фильме «Кинотавра» посмотрели «Грозу» Григория Константинопольского», — отметила Банщикова.

Примечательно, что на церемонии открытия «Кинотавра» телеведущая Ксения Собчак появилась в компании брата Вадима Верника — Игоря. Кадрами с ковровой дорожки экс-супруга Максима Виторгана делилась в микроблоге.

Среди гостей церемонии также были замечены: Агата Муцениеце с супругом Павлом Прилучным, Валерия Гай Германика, Анастасия Макеева, Екатерина Шпица, Анна Михалкова, Татьяна Лютаева с дочкой Агнией Дитковските, Екатерина Вилкова, Светлана Ходченкова.

Примечательно, что актриса из фильма Станислава Говорухина «Благословите женщину» позировала перед объективами фотокамер в гордом одиночестве. Для ковровой дорожки фестиваля Светлана Ходченкова вместо вечернего платья выбрала брюки и топ.

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Тэги:

"Кинотавр" в СочиАнна БанщиковаВадим Верник
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Банщикова позировала на «Кинотавре» в компании Вадима Верника
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