Оскар Кучера отметил 9-летие дочери

Оскар Кучера женат на юристе Юлии больше 12 лет. Это третья супруга шоумена, от второго брака у артиста есть сын Александр, который стал актером. В браке с Юлией у звезды родилось трое детей – Александр, Даниил и Алисия. Сейчас пара ждет рождения четвертого малыша.

Оскар Кучера поделился с подписчиками радостной новостью – его дочери Алисии исполнилось 9 лет. Телеведущий трогательно поздравил ее с днем рождения, опубликовав снимок в Instagram.

«Отметили день рождения дочки! 9 лет! Даже не верится, как быстро летит время! Вчера ты держишь на руках маленький комочек, а сегодня этот комочек объясняет, как нужно правильно вести лошадь в конюшню. Вообще, это нереальное счастье быть папой! Чувствовать, что кто-то в тебе нуждается и любит тебя не за что то, а просто так! С днем рождения, доченька! Будь бесконечно счастлива!», – написал шоумен в профиле.

Подписчики отметили, что Алисия похожа на своего звездного отца и присоединились к поздравлениям.

Напомним, что в конце апреля Оскар Кучера сообщил, что совсем скоро станет отцом в пятый раз. Он поблагодарил жену за детей и отметил, что с нетерпением ждет появления малыша.