Отец Фриске скупил места на кладбище около могилы дочери

Отец скончавшейся в 2015 году певицы Жанны Фриске Владимир купил места на Николо-Архангельском кладбище около могилы своей дочери. Он хочет, чтобы в будущем все ближайшие родственники исполнительницы были похоронены рядом с певицей. В данном случае речь идет о самом Владимире, его жене, а также родной сестре Жанны Наталье Фриске.

Как отмечают все, кто приходит в эти дни на могилу Жанны там очень много цветов. Поклонники в честь четвертой годовщины смерти Фриске приносят на могилу мягкие игрушки и ангелочков.

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Отец Жанны Фриске даже спустя четыре года не успокоился в связи со смертью дочери. Он отметил, что нет ничего страшнее, чем потерять своего ребенка. Владимир Фриске мечтает, чтобы скорее закончилась возня вокруг дома их дочери в Истринском районе Подмосковья. Родители певицы рады, что на могилу звезды приходят поклонники их дочери с хорошими намерениями. Землю, как на погосте Юлии Началовой никто не берет для добавки в суп, а воду с кремами не заряжает.

В комнате Жанны Фриске осталось все так, как было при ее жизни. Даже на все время включенном радио звучит та же волна, которую обожала исполнительница. Отец певицы с женой слушают песни дочери и вспоминают ее, сообщает канал НТВ.