Анна Седокова хочет «напиться» в отпуске

Российская певица Анна Седокова сейчас находится в Греции. Очередной отпуск или снова гастроли – исполнительница уточнять не стала. Она лишь опубликовала снимок с греческого острова Миконос.

На фото Анна стоит в яркой одежде на фоне лазурной воды, в одной ее руке большой букет алых роз, а в другой – бутылка с алкоголем. Вооружившись этим, Седокова предложила уйти в отрыв.

«Давай с тобой напьемся», – написала Анна в своем блоге.

На ее заманчивое предложение сразу же ответила Наталья Подольская. Некоторые подписчики скептически отнеслись к новой публикации любимой певицы, а точнее, осудили за такое поведение. У нескольких поклонников следом возник вопрос.

«Зачем пропагандируете алкоголь?» – прокомментировала публикацию подписчица Седоковой.

Но обвинение в пропаганде спиртных напитков оказалось не самым обидным. Один из поклонников и вовсе перешел черту и коснулся святой для Анны темы – ее детей.

«Удивительно, почему тебе не дают видеть дочь?» – написал пользователь социальной сети.

Все колкие комментарии Анна Седокова оставила без ответа. Добавим, «доброжелательный» поклонник имел в виду младшую дочь певицы Монику. Девочка живет в США вместе с бывшим мужем исполнительницы. Видеть дочь Седокова может только на каникулах. Недавно она призналась, что из-за расстояния боится отдалиться от Моники.