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Беременная Анастасия Решетова улетела к океану

Невеста Тимати решила отдохнуть от московской суеты.

Беременная Анастасия Решетова улетела к океану
Беременная Анастасия Решетова улетела к океану. Фото: instagram.com/volkonskaya.reshetova/

Неделю назад стало известно, что Анастасия Решетова ждет ребенка от рэпера и основателя музыкального лейбла «Black Star» Тимати. 23-летняя модель долго скрывала свою беременность, отрицая интересное положение. После обнародования новости о своей беременности Решетова принялась рассказывать подписчикам микроблога о своем здоровье и питании.

Беременность возлюбленной Тимати протекает без осложнений, поэтому она решила взять небольшой отпуск и улететь к океану. Модель не рассказала, какую страну выбрала для отпуска, но подписчики предположили, что Настя улетела в Доминикану.

Беременная Анастасия Решетова улетела к океану. Фото
Анастасия Решетова решила отдохнуть от московской суеты. Фото: instagram.com/volkonskaya.reshetova/

«Долгожданная встреча с океаном», – прокомментировала фото избранница Тимати.

На днях, мать Тимати Симона Юнусова рассказала подписчикам, что не будет обсуждать возлюбленную своего сына. Она также отметила, что если у нее появится еще один внук или внучка, то это будет отдельная история, не связанная с рассказами об Алисе, которой она посвятила профиль в Instagram.

Некоторые фолловеры считают, что отношения Решетовой и Симоны не сложились, и, якобы, из-за этого Тимати до сих пор не женился на возлюбленной.

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Анастасия РешетоваАнастасия Решетова беременностьзвездный отдыхрэпер ТиматиСимона Юнусова
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Беременная Анастасия Решетова улетела к океану
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