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Канделаки рассказала, каких бьюти-блогеров читает

Телеведущая уверяет, что до 60 лет ей точно не понадобится пластика лица.

Канделаки рассказала, каких бьюти-блогеров читает
Тина Канделаки Фото: AP/East News

Внешний вид Тины Канделаки у многих вызывает зависть. И речь идет не только о прекрасной физической форме, но и состоянии кожи. Недоброжелатели считают, что все дело в регулярных походах к пластическому хирургу.

Однако Тина это отрицает и объясняет иначе. Она делает все, чтобы не пользоваться услугами таких специалистов. Свою роль сыграли брекеты, которые Канделаки носила больше двух лет, пишет «Spletnik».

«Два с половиной года я ходила в брекетах. Поэтому сейчас сплю в капе. Овал лица из-за этого сильно изменился, никакой фейсфитнес мне не нужен. У меня правильный прикус» — утверждает журналист.

По словам косметолога Канделаки, при правильном уходе до 60 лет она точно сможет обойтись без пластики. В интервью Тина также рассказала, что в Instagram подписана на нескольких бьюти-блогеров.

«На Елену Крыгину, Гоар Аветисян, Элен Манасир. Элен, кстати, писала аннотацию к моей книге. Это не просто люди, которые пишут про косметику, это люди, которые зарабатывают на ней» — призналась знаменитость.

Она читает их блоги не только для того, чтобы узнать что-то новое для себя, но и для продвижения своей линии косметики.

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Канделаки рассказала, каких бьюти-блогеров читает
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