Андрей Макаревич сообщил о смерти барабанщика «Машины времени»

Андрей Макаревич сообщил о смерти Сергея Остроумова, который был сессионным барабанщиком группы «Машина времени». Информацию об уходе своего коллеги фронтмен опубликовал в аккаунте Facebook.

«Умер Сережа Остроумов», — написал лидер группы.

Музыкант скончался рано утром в воскресенье, 16 июня. Врачи пытались его спасти на протяжении всей ночи, но им это не удалось. Причиной смерти стал инсульт. Об этом сообщил в комментариях саксофонист Олег Киреев.

Пользователи Сети оставляют соболезнования на страничке Макаревича.

«Как жаль!», «Очень печальная новость», «Лучший российский барабанщик навсегда. Прощай, Сергей!», «Огромная утрата. Выдающийся был музыкант. Светлая ему память», «Как внезапно! Как же так? Совсем недавно видел его в полном порядке! Что творится?! Я в шоке!», — пишут поклонники и коллеги Остроумова.