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Андрей Макаревич сообщил о смерти барабанщика «Машины времени»

Сергея Остроумова не стало утром 16 июня.

Андрей Макаревич сообщил о смерти барабанщика «Машины времени»
Андрей Макаревич сообщил о смерти Сергея Остроумова. Фото: facebook.com/makarevichav

Андрей Макаревич сообщил о смерти Сергея Остроумова, который был сессионным барабанщиком группы «Машина времени». Информацию об уходе своего коллеги фронтмен опубликовал в аккаунте Facebook.

«Умер Сережа Остроумов», — написал лидер группы.

Умер барабанщик из "машины времени". Фото.
Умер Сергей Остроумов. Фото: facebook.com/makarevichav

Музыкант скончался рано утром в воскресенье, 16 июня. Врачи пытались его спасти на протяжении всей ночи, но им это не удалось. Причиной смерти стал инсульт. Об этом сообщил в комментариях саксофонист Олег Киреев.

Причиной смерти Сергея Остроумова стал инсульт. Скриншот.
Причиной смерти Сергея Остроумова стал инсульт. Скриншот facebook.com/makarevichav

Пользователи Сети оставляют соболезнования на страничке Макаревича.

«Как жаль!», «Очень печальная новость», «Лучший российский барабанщик навсегда. Прощай, Сергей!», «Огромная утрата. Выдающийся был музыкант. Светлая ему память», «Как внезапно! Как же так? Совсем недавно видел его в полном порядке! Что творится?! Я в шоке!», — пишут поклонники и коллеги Остроумова.

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Андрей Макаревичинсультнеожиданная смертьпричина смертисмертьсмерть музыканта
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Андрей Макаревич сообщил о смерти барабанщика «Машины времени»
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