Садальский неоднозначно высказался о здоровье Бари Алибасова

Продюсер Бари Алибасов постепенно идет на поправку. Шоумен пока находится в реанимации института имени Склифосовского. Но врачи уверяют, что опасности для жизни больше нет.

О здоровье коллеги по сцене высказался актер Стас Садальский. Артист известен своим специфическим юмором, поэтому он в своейственной ему манере пожелал Бари Алибасову скорейшего выздоровления. Садальский опубликовал архивную обложку газеты, где на главном фото позирует с Алибасовым на фоне гроба.

«С днём медицинского работника. Чудо чудное произошло в Склифе, очень рад за Барика, его успехам, скоро увидим его в гастрольном туре по Казахстану. Спасибо всем нам, кто за него сильно переживал, мы все мысленно посылали ему здоровья, и чудо произошло, все болячки отвалились и, надеюсь, скоро все попляшем с ним, на 30-летие «На-На», – написал артист. больше по теме Сын Бари Алибасова не ставит цель заработать на производителях «Крота» По словам мужчины, он просто хочет добиться справедливости.

Напомним, неделю назад Алибасов по ошибке выпил средство для очистки труб. Врачи диагностировали у продюсера сильнейшие ожоги внутренних органов. Алибасова положили в больницу, где медики сделали все возможное, чтобы стабилизировать состояние больного.