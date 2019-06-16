НОВОСТИ

Садальский неоднозначно высказался о здоровье Бари Алибасова

Актер опубликовал архивную обложку газеты, где вместе с продюсером позирует на фоне гроба.

Садальский неоднозначно высказался о здоровье Бари Алибасова
Садальский опубликовал архивную обложку на фоне гроба. Фото: globallookpress.com

Продюсер Бари Алибасов постепенно идет на поправку. Шоумен пока находится в реанимации института имени Склифосовского. Но врачи уверяют, что опасности для жизни больше нет.

О здоровье коллеги по сцене высказался актер Стас Садальский. Артист известен своим специфическим юмором, поэтому он в своейственной ему манере пожелал Бари Алибасову скорейшего выздоровления. Садальский опубликовал архивную обложку газеты, где на главном фото позирует с Алибасовым на фоне гроба.

«С днём медицинского работника. Чудо чудное произошло в Склифе, очень рад за Барика, его успехам, скоро увидим его в гастрольном туре по Казахстану. Спасибо всем нам, кто за него сильно переживал, мы все мысленно посылали ему здоровья, и чудо произошло, все болячки отвалились и, надеюсь, скоро все попляшем с ним, на 30-летие «На-На», – написал артист.

Напомним, неделю назад Алибасов по ошибке выпил средство для очистки труб. Врачи диагностировали у продюсера сильнейшие ожоги внутренних органов. Алибасова положили в больницу, где медики сделали все возможное, чтобы стабилизировать состояние больного.

Вам может быть интересно:

Стас Садальский почтил память Шарля Азнавура Стас Садальский неприятно удивил снимком Людмилы Максаковой после душа Стас Садальский защитил Людмилу Максакову от нападок дочери

Тэги:

Бари Алибасов отравлениеБари Алибасов последние новостиСтанислав Садальский
Интересно? Поделись с друзьями:
Хочешь обсудить? Пиши!

Сетевое издание TELEPROGRAMMA зарегистрировано Роскомнадзором, свидетельство Эл № ФС77-66912 от 22 августа 2016 года.
Учредитель и редакция АО «Издательский дом «Комсомольская правда».
Генеральный директор: Сунгоркин Владимир Николаевич.
Издатель: Гемст Владислав Александрович
Главный редактор Садков Павел Петрович

tele@kp.ru
телефон редакции: +7 (495) ‎777-02-82
127287, г. Москва, Петровско-Разумовский Старый проезд, д. 1/23, стр.1

Исключительные права на материалы, размещенные в сетевом издании TELEPROGRAMMA (www.teleprogramma.pro), в соответствии с законодательством Российской Федерации об охране результатов интеллектуальной деятельности принадлежат АО «Издательский дом «Комсомольская правда» ©, и не подлежат использованию другими лицами в какой бы то ни было форме без письменного разрешения правообладателя.
Приобретение прав: ‎(495) 970-19-51 (kp@kp.ru)

Сообщения и комментарии читателей сетевого издания размещаются без предварительного редактирования. Редакция оставляет за собой право удалить их с сайта или отредактировать, если указанные сообщения и комментарии являются злоупотреблением свободой массовой информации или нарушением иных требований закона.
Возрастная категория 16+

Политика в отношении обработки персональных данных

Например когда выйдет замуж Ольга Бузова
Flipboard
Сейчас ты
читаешь:
Садальский неоднозначно высказался о здоровье Бари Алибасова
Интересно?
Поделись с друзьями: