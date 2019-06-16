Садальский неоднозначно высказался о здоровье Бари Алибасова

Продюсер Бари Алибасов постепенно идет на поправку. Шоумен пока находится в реанимации института имени Склифосовского. Но врачи уверяют, что опасности для жизни больше нет.
О здоровье коллеги по сцене высказался актер Стас Садальский. Артист известен своим специфическим юмором, поэтому он в своейственной ему манере пожелал Бари Алибасову скорейшего выздоровления. Садальский опубликовал архивную обложку газеты, где на главном фото позирует с Алибасовым на фоне гроба.
«С днём медицинского работника. Чудо чудное произошло в Склифе, очень рад за Барика, его успехам, скоро увидим его в гастрольном туре по Казахстану. Спасибо всем нам, кто за него сильно переживал, мы все мысленно посылали ему здоровья, и чудо произошло, все болячки отвалились и, надеюсь, скоро все попляшем с ним, на 30-летие «На-На», – написал артист.
Напомним, неделю назад Алибасов по ошибке выпил средство для очистки труб. Врачи диагностировали у продюсера сильнейшие ожоги внутренних органов. Алибасова положили в больницу, где медики сделали все возможное, чтобы стабилизировать состояние больного.