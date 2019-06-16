Диана Арбенина проговорилась при детях об интимной жизни

Диана Арбенина поделилась с поклонниками видеозаписями под общим названием «Турецкие каникулы». Певица съездила на гастроли в Анталию и опубликовала нарезку из выступлений, репетиций и событий вне сцены.

На одной из видеозаписей Диана едет с детьми Артемом и Мартой в машине обратно в аэропорт и дочь замечает, что она обгорела на солнце.

«Ну и что, мне нравится. Хоть какие-то эмоции. Секса нет, хоть сгорела», — говорит Арбенина, глядя в окно, и вдруг понимает, что сказала это своим детям.

Она зажала рот рукой, но дети, кажется, были увлечены гаджетами и не расслышали откровенного комментария своей матери. Поклонники в комментариях посмеялись над происходящим, отметив, что широкой натуре Дианы наверняка сложно мириться со всякого рода ограничениями.