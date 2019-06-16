Галустян оценил кулинарные способности Фадеева

51-летний продюсер Максим Фадеев всю жизнь борется с лишним весом. В прошлом году он заявил, что ему удалось сбросить без малого – 70 килограммов. Тогда певец еще шутил над тенденцией бодипозитива, которая стала популярной как раз после того, как Фадеев похудел.

больше по теме Максим Фадеев предпочел автомобилю электрокар Подписчики страницы музыкального продюсера в Instagram одобрили его выбор, акцентируя внимание на заботе об окружающей среде.

Сохранить такой результат непросто, когда вокруг множество соблазнов. Как оказалось, Максим эти самые соблазны сам готовит. Сегодня певец решил свои кулинарные успехи продемонстрировать поклонникам.

По просьбе семьи, он приготовил невероятное количество картошки по-охотничьи. Кажется, что огромное блюдо продюсер с трудом держит. Картошка выглядит очень аппетитно, но при этом совсем не подходит для тех, кто ограничивает себя в питании. Но продюсер отметил, что сам к блюду притрагиваться не будет – все для семьи.

«Приготовил, «картошку по-охотничьи»! Получилось очень вкусно, но жирновато! Я такое не ем, но близкие иногда просят, я для них и готовлю!» — прокомментировал пост Фадеев.

Пройти мимо аппетитной фотографии не смог комик и актер Михаил Галустян. Свой восторг он выразил кратко – смайлами.

Поклонники известного продюсера, в свою очередь, стали просить рецепт и высказывать комплименты.

«Как же вкусно выглядит! Я бы съела всё» — прокомментировала фото подписчица Фадеева.