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Галустян оценил кулинарные способности Фадеева

По просьбе близких певец решил приготовить любимое семейное блюдо.

Галустян оценил кулинарные способности Фадеева
Максим Фадеев Фото: EAST NEWS

51-летний продюсер Максим Фадеев всю жизнь борется с лишним весом. В прошлом году он заявил, что ему удалось сбросить без малого – 70 килограммов. Тогда певец еще шутил над тенденцией бодипозитива, которая стала популярной как раз после того, как Фадеев похудел.

Сохранить такой результат непросто, когда вокруг множество соблазнов. Как оказалось, Максим эти самые соблазны сам готовит. Сегодня певец решил свои кулинарные успехи продемонстрировать поклонникам.

По просьбе семьи, он приготовил невероятное количество картошки по-охотничьи. Кажется, что огромное блюдо продюсер с трудом держит. Картошка выглядит очень аппетитно, но при этом совсем не подходит для тех, кто ограничивает себя в питании. Но продюсер отметил, что сам к блюду притрагиваться не будет – все для семьи.

«Приготовил, «картошку по-охотничьи»! Получилось очень вкусно, но жирновато! Я такое не ем, но близкие иногда просят, я для них и готовлю!» — прокомментировал пост Фадеев.

Пройти мимо аппетитной фотографии не смог комик и актер Михаил Галустян. Свой восторг он выразил кратко – смайлами.

Максим Фадеев порадовал родных любимым блюдом
СКРИНШОТ: https://www.instagram.com/p/ByxAN8JFy17/

Поклонники известного продюсера, в свою очередь, стали просить рецепт и высказывать комплименты.

«Как же вкусно выглядит! Я бы съела всё» — прокомментировала фото подписчица Фадеева.

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Тэги:

лишний вес. похудениеМакс ФадеевМаксим Фадеев
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Галустян оценил кулинарные способности Фадеева
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