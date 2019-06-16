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Виктория Боня похвасталась прогулкой на яхте

Экс-участница «Дома-2» отдыхает на Кипре.

Виктория Боня похвасталась прогулкой на яхте
Виктория Боня отдыхает на Кипре. Фото: instagram.com/victoriabonya/

39-летняя Виктория Боня много путешествует. Экс-участница «Дома-2» живет на две страны – телеведущая то гостит в Москве, то уезжает в Монако, где большую часть времени проводит ее дочь Анджелина от монакского миллионера Алекса Смерфита. Так, сейчас звезда отдыхает на Кипре. Виктория Боня предпочитает лежанию на пляже активный отдых. Об этом она рассказала в Instagram.

«Мы так укатались на яхте и водных мотоциклах», – сообщила Боня подписчикам, опубликовав видео с корабля.

«Худенькая такая и изящная»; «Такая настоящая, естественная», – прокомментировали фолловеры ролик.

Напомним, ранее Виктория Боня увлекалась дизайном одежды. Экс-участница «Дома-2» раскручивает в соцсетях свою линейку джинсов. Звезда регулярно публикует новые снимки, демонстрируя на себе собственные разработки. По мнению Бони, ее модели одежды выигрышно подчеркивают фигуру, при этом образ в целом выглядит стильно, а не вульгарно.

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Виктория Боня похвасталась прогулкой на яхте
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