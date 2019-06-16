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Миллион роз: Галкин похвастался успехами Пугачевой в саду

Артист показал, какие невероятные цветы вырастила его знаменитая супруга.

Миллион роз: Галкин похвастался успехами Пугачевой в саду
Максим Галкин и Алла Пугачева Фото: Globallookpress

Максим Галкин и Алла Пугачева живут в загородном доме в Московской области. Артист часто выкладывает фото и видео детей, которые с удовольствием резвятся на обширном участке дома, но сегодня она продемонстрировал, что его звездная супруга тоже не теряла времени даром.

В своем Instagram Галкин опубликовал десять снимков роз различных сортов — алых, белых, розовых, кустовых и одиночных.

«Делюсь буйством красок. Все оттенки роз нашего сада, что поместились в фотокарусель. Жалко, аромат никак не выкладывается, а он тоже разный», — написал Максим.

Фолловеры в комментариях восхитились его талантом садовода, на что он ответил, что совершенно здесь ни при чем.

«Спасибо, но розами Алла занималась», — написал он.

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Алла ПугачеваМаксим Галкин
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Миллион роз: Галкин похвастался успехами Пугачевой в саду
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