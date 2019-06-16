Ким Кардашян устроила дочери тематический день рождения

Ким Кардашян не поскупилась и закатила роскошный праздник по случаю дня рождения дочери. В субботу, 15 июня малышке Норт исполнилось шесть лет. На праздник также пришла ее кузина Пенелопа — второй ребенок Кортни Кардашян, которая отметит семилетие в следующем месяце.

Известно, что Ким в своей наследнице души не чает. Ради именинницы она закатила тематическую вечеринку в стиле популярной настольной игры «Candyland» (Конфетоландия, прим. ред.).

Снимки с праздника мать четверых детей выложила в Instagram Stories. 141 миллион подписчиков звезды теперь может изучить интерьер особняка Ким Бель Эир, чья стоимость оценивается в 60 миллионов долларов.

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«Тема дня на вечеринке Норт — «Конфетоландия», — пояснила Кардашян в комментарии к публикации. Она также показала задний дворик, где дорожки были украшены в стиле настольной игры. Снимком детей также поделилась и Кортни.

Отметим, что Ким не так давно получила диплом адвоката. Звезда прилагает много сил, чтобы внедрить новую тюремную реформу. На днях ее старания были оценены на самом высоком уровне. Дональд Трамп пригласил звезду на встречу, где Ким выступила спикером по данному вопросу.

Ее речь была встречена бурными овациями и она удостоилась похвалы президента США.