Помощница Петросяна намекнула, кому обязана своим стилем

Помощница Петросяна Татьяна Брухунова известна не только своим сотрудничеством со знаменитым артистом, но и отличным вкусом и стильными образами, которые она регулярно выкладывает в своем микроблоге.
Сегодня Татьяна поделилась, чьими рекомендациями она пользуется и кого считает экспертом по стилю. В своем Istagram она выложила снимок книги авторства Эвелины Хромченко «Русский стиль».
«У меня есть книги, которые я точно сберегу для внуков. «Русский стиль» Эвелины Хромченко одна из таких. Спасибо» , — написала Брухунова.
Она также показала титульную страницу книги с автографом Хромченко.
«С уважением к постоянству. От автора», — написано в послании Эвелины.
Подписчики Татьяны поздравили ее с важным приобретением и отметили, что внукам достанется отличная книга.