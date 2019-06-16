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Помощница Петросяна намекнула, кому обязана своим стилем

Татьяна Брухунова похвасталась автографом от модного гуру.

Помощница Петросяна намекнула, кому обязана своим стилем
Татьяна Брухунова Фото:instagram.com/bruhunova

Помощница Петросяна Татьяна Брухунова известна не только своим сотрудничеством со знаменитым артистом, но и отличным вкусом и стильными образами, которые она регулярно выкладывает в своем микроблоге.

Сегодня Татьяна поделилась, чьими рекомендациями она пользуется и кого считает экспертом по стилю. В своем Istagram она выложила снимок книги авторства Эвелины Хромченко «Русский стиль».

«У меня есть книги, которые я точно сберегу для внуков. «Русский стиль» Эвелины Хромченко одна из таких. Спасибо» , — написала Брухунова.

Она также показала титульную страницу книги с автографом Хромченко.

«С уважением к постоянству. От автора», — написано в послании Эвелины.

Подписчики Татьяны поздравили ее с важным приобретением и отметили, что внукам достанется отличная книга.

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Тэги:

"Русский стиль"звездный стильТатьяна Брухунова. Эвелина Хромченко
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Помощница Петросяна намекнула, кому обязана своим стилем
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