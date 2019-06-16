Тимур Родригез гордится, что «успел стать отцом»

Резидент «Comedy Club» Тимур Родригез вот уже 12 лет женат на Анне Девочкиной. Шоумен рассказывал, что сделал будущей супруге предложение на вершине вулкана Этна. Пара воспитывает двух сыновей – 10-летнего Мигеля и 6-летнего Даниэля.

Тимур Родригез не часто делится семейными снимками в соцсети, но ради праздника решил сделать исключение. Шоумен опубликовал фото с мальчиками, поздравив подписчиков с Днем отца.

«С Днем отца всех, кто успел!», – подписал снимок 39-летний резидент «Comedy Club».

«Юные «Тимуровцы»»; «Стильная семья», – прокомментировали подписчики фото.

Ранее Тимур Родригез снял клип на песню «Kanye» с участием комика Александра Гудкова. Съемками ролика занимался также продакшн Гудкова. Однако видео, опубликованное на Youtube 30 мая «не выстрелило». Несмотря на звездный актерский состав, который снимался в ролике, клип набрал чуть больше 250 тысяч просмотров. При этом другие ролики Родригеза были более популярны и собирали по миллиону просмотров.