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Тимур Родригез гордится, что «успел стать отцом»

Шоумен опубликовал снимок с сыновьями в Instagram.

Тимур Родригез гордится, что «успел стать отцом»
Тимур Родригез гордится сыновьями. Фото: instagram.com/trodriguezzz/

Резидент «Comedy Club» Тимур Родригез вот уже 12 лет женат на Анне Девочкиной. Шоумен рассказывал, что сделал будущей супруге предложение на вершине вулкана Этна. Пара воспитывает двух сыновей – 10-летнего Мигеля и 6-летнего Даниэля.

Тимур Родригез не часто делится семейными снимками в соцсети, но ради праздника решил сделать исключение. Шоумен опубликовал фото с мальчиками, поздравив подписчиков  с Днем отца.

«С Днем отца всех, кто успел!», – подписал снимок 39-летний резидент «Comedy Club».

«Юные «Тимуровцы»»; «Стильная семья», – прокомментировали подписчики фото.

Ранее Тимур Родригез снял клип на песню «Kanye» с участием комика Александра Гудкова. Съемками ролика занимался также продакшн Гудкова. Однако видео, опубликованное на Youtube 30 мая «не выстрелило». Несмотря на звездный актерский состав, который снимался в ролике, клип набрал чуть больше 250 тысяч просмотров. При этом другие ролики Родригеза были более популярны и собирали по миллиону просмотров.

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Тэги:

Александр Гудковклип Kanyeпрограмма "Comedy Club"Тимур Родригез
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Тимур Родригез гордится, что «успел стать отцом»
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