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Нонна Гришаева показала стройную фигуру на отдыхе

47-летняя актриса проводит время с молодым мужем.

Нонна Гришаева показала стройную фигуру на отдыхе
Нонна Гришаева Фото: Globallookpress

Как и все звезды российского кинематографа Нонна Гришаева сейчас находится в Сочи на фестивале «Кинотавр». 47-летняя актриса опубликовала совместное фото с мужем Александром Нестеровым на балконе отеля.

На фото актриса позирует рядом с супругом в вечернем наряде ярко-изумрудного цвета. Пояс на платье подчеркивает тонкую талию Гришаевой, а асимметричный крой юбки открывает стройные ноги. Волосы Нонна оставила распущенными.

«С утра, в вечернем», — подписала снимок она.

Поклонники пришли в восторг от образа актрисы. Они отметили ее прекрасную форму и порадовались, что в напряженном графике удалось найти окно, чтобы провести время с супругом.

«Вы невероятная, Нонна!», «Боже мой, какая фигура», «Нонна, признайтесь, вы весите 40 кг?», — написали фолловеры.

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Александр Нестеровзвездные образыНонна Гришаева
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Нонна Гришаева показала стройную фигуру на отдыхе
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