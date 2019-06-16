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Виктория Лопырева откровенно высказалась о пластике

Светская львица призналась, что ей очень этого хотелось.

Виктория Лопырева откровенно высказалась о пластике
Виктория Лопырева Фото: Globallookpress

Виктория Лопырева — светская львица, звезда Instagram и просто красивая женщина. Она не скрывает, что красота — это не только генетика, но и упорный ежедневный труд. Не стала скрывать знаменитость и того, что прибегала к услугам пластического хирурга.

В интервью SnC звезда рассказала, что несколько лет назад прооперировала нос. Она отметила, что для операции были медицинские показания, так как у нее была искривлена перегородка, однако эстетическая сторона волновала ее не меньше.

«Дышала почти все время через рот. Часто болела голова, плохо спала, уставала. Доктор, который меня оперировал, сказал, что во время диагностического осмотра обнаружил два искривления, а на самом деле их было три, это стало ясно во время операции. Кроме сугубо медицинских показаний было желание убрать  визуально заметное искривление», — заявила Виктория.

Она добавила, что не прибегала к пластике ради похудения и никогда не делала липосакцию. По ее словам, в ее жизни был период, когда она набрала 10 лишних килограммов и прекрасно себя чувствовала. Лопырева призналась, что так и не нашла подходящую для себя диету и разработала собственную систему питания, подходящую лично ей.

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Виктория Лопыревапластическая хирургияПластические операции звезд
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Виктория Лопырева откровенно высказалась о пластике
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