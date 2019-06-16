Клявер не оставил без внимания фото Макеевой в шортах

37-летняя Анастасия Макеева приняла участие в новой фотосессии. В кадре актриса запечатлена в белых шортах и жакете того же оттенка. Бывшая супруга певца Глеба Матвейчука дополнила образ блузой телесного цвета и кожаным пояском. Не забыла Анастасия о шляпке и сумочке на ремешке.

Примечательно, что снимок актрисы за сутки оценили порядка девяти тысяч человек. Не смог обойти стороной фото Анастасии Макеевой и певец Денис Клявер. Исполнитель поставил «Лайк» под снимком актрисы на ее личной страничке в микроблоге.

К слову, ранее Анастасия Макеева побывала на церемонии открытия сочинского фестиваля «Кинотавр». На красной дорожке мероприятия также позировали: Агата Муцениеце и Павел Прилучный, Екатерина Вилкова, Валерий Гай Германика, Екатерина Шпица, Татьяна Лютаева с дочкой Агнией Дитковските, Ксения Собчак и Игорь Верник, Светлана Ходченкова.

На открытии кинофестиваля режиссер Валерия Гай Германика появилась в облегающем фигуру черном платье, продемонстрировав округлившийся животик. Знаменитость ожидает появления на свет третьего ребенка. У Валерии есть двое дочерей: Октавия и Северина.