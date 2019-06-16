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Раскрыт секрет «фирменного» цвета глаз Дэвида Боуи

Друг детства рассказал, почему у певца были глаза разного цвета.

Раскрыт секрет «фирменного» цвета глаз Дэвида Боуи
У Дэвида Боуи были разные глаза из-за драки. Фото: instagram.com/david_bowie_official/

Дэвид Боуи славился не только своим уникальным даром исполнителя, но и неординарной внешностью. Загадочности певцу, несомненно, придавал «фирменный» цвет его глаз. Как у булгаковского Воланда они у него были разного цвета — левый карим, а правый — голубым.

Хотя в природе действительно встречается такой феномен, у Дэвида глаз стал карим из-за удара. Друг детства артиста Джордж Андервуд рассказал, что подрался с Боуи из-за девушки и дал ему в глаз.

Впоследствии рок-идол поблагодарил своего приятеля за этот удар.

Инцидент произошел, когда оба были подростками. Андервуд и Боуи дружили с девяти лет. У них случилась короткая ссора в 1962 году во время вечеринки по случаю 15-летия Джорджа.

Дэвид нарушил планы своего друга, который хотел пригласить на свидание девушку по имени Кэрол Голдсмит.

«Все были пьяны, включая Дэвида», — вспоминает приятель артиста. «Мне удалось назначить ей свидание. А потом позвонил Дэвид и сказал, что девушка сказала ему, что не хочет со мной видиться, потому что хотела встречаться с ним», — рассказал Андервуд.

Позже выяснилось, что Кэрол на самом деле интересовалась Джорджем.

«Я очень разозлился, а утром, когда ехал в школьном автобусе я подслушал, как он говорил об этой девушке, с которой начал встречаться. Во время перемены я дал ему в глаз», — завершил Андревуд рассказ.

Из-за удара зрачок навсегда расширился и у Боуи стали глаза разного цвета. В результате правый глаз остался голубого цвета, а левый казался карим из-за глубокой царапины на роговице и паралича круговой мышцы радужной оболочки.

«Позже Дэвил сказал, что я сделал ему одолжение. Ведь все только и делают, что обсуждают его глаза», — добавил Джордж.

Боуи скончался от рака печени в январе 2016 года через несколько дней после того, как ему исполнилось 69 лет, напоминает Page Six.

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Раскрыт секрет «фирменного» цвета глаз Дэвида Боуи
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