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Юлия Чичерина сменила прическу и изменилась до неузнаваемости

Певица переехала в Донбасс, чтобы лично поддерживать жителей самопровозглашенной Луганской Народной Республики.

Юлия Чичерина сменила прическу и изменилась до неузнаваемости
Юлия Чичерина изменилась до неузнаваемости. Фото: globallookpress.com

Российская певица Юлия Чичерина, судя по всему, окончательно обосновалась в Луганске. Исполнительница хита «Жара» коротко подстриглась и в последнее время все чаще носит военную форму, позируя на фотографиях с оружием. Подписчики заметили, что певица сильно изменилась не только внешне. Звезда высказывается в Instagram о долге, чести и героизме, резко осуждая предательство.

«Теперь, когда я буду чем-то недовольна в жизни и захочу возмущаться и расстраиваться, злиться из-за того, какая мне сегодня выпала доля, и как меня все подвели, и какие все плохие – я буду вспоминать про Любовь… Любовь Шевцову и Олега Кошевого, про бесстрашие и счастье», – написала Чичерина в микроблоге.

Так, 40-летняя Юлия Чичерина была отмечена местным правительством нагрудным знаком «За милосердие». Певица прокомментировала эту награду лаконично: «Служу народу Донбасса!».

Ранее певица сняла клип в одной из шахт Донбасса. Исполнительница рассказала, что посвятит его памяти первого главы ДНР Александра Захарченко.

У Чичериной есть 20-летняя дочь Майя от бас-гитариста группы «Смысловые галлюцинации» Александра Бурого. В 2017 году рок-певица получила гражданство ЛНР и прописку в Луганске. В 2018 году исполнительница должна была выступать на чемпионате мира по футболу, но ФИФА не одобрила ее кандидатуру. Эксперты считают, что запрет на выступление был связан с репертуаром певицы, в котором много песен на военную тематику.

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Юлия Чичерина сменила прическу и изменилась до неузнаваемости
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