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Яна Поплавская трогательно поздравила молодого мужа с днем рождения

51-летняя актриса призналась, что без него она — ангел с один крылом.

Яна Поплавская трогательно поздравила молодого мужа с днем рождения
Яна Поплавская и Евгений Яковлев Фото: Globallookpress

Главная Красная Шапочка страны, Яна Поплавская уже четыре года вместе с радиоведущим Евгением Яковлевым. Муж младше актрисы на 12 лет, для обоих это не первый брак, но оба не скрывают своего счастья.

Сегодня Поплавская трогательно поздравила своего супруга с днем рождения. Она уверена, что их встреча не могла не состояться.

«Мой Любимый !!! Я точно знаю, мы не встречаем людей просто так, мы встречаем только тех, кого должны встретить. Я думаю там наверху , ещё 2006 году все решили и сделали так ,чтобы мы встретились и эта встреча определила нашу жизнь», — написала Яна.

Она пожелала мужу счастья и призналась, что с ним вместе она летает.

«Будь счастлив всегда и ты ,в каждом дне своей жизни! каждый из нас ангел…
но с одним крылом…и для того, чтобы летать, нам нужно обняться друг с другом!Мы это сделали и поэтому летаем», — добавила она.

Сам Яковлев отметился в комментариях и нежно поблагодарил жену за поздравления.

«Спасибо, моя любимая! Это прекрасные слова! С тобой вдвоём мы можем облететь весь мир и подняться до солнца», — написал Евгений.

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Евгений Яковлевзвездные бракиЯна Поплавская
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Яна Поплавская трогательно поздравила молодого мужа с днем рождения
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