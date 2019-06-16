Медики рассказали о состоянии Бари Алибасова

Ранее обследование показало, что он постепенно идет на поправку.

Продюсер Бари Алибасов все еще находится в реанимации института имени Склифосовского. Врачи оценивают его состояние как тяжелое, сообщают РИА Новости. В субботний вечер его температура была в норме, сегодня утром немного поднялась – до 36,8.

Напомним, неделю назад Алибасов по ошибке выпил средство для очистки труб. С ожогами внутренних органов его срочно госпитализировали. Недавно продюсер прошел полное обследование, и врачи заявили, что ситуация улучшилась.

больше по теме Бари Алибасов зарабатывал миллион долларов в месяц на группе «На-на» В последнем перед отравлением интервью продюсер вспомнил о пике популярности своего коллектива.

В понедельник Алибасову предстоит пройти еще одну процедуру, после которой его могут перевести из реанимации в обычную палату или даже отпустить домой к семье.

История с отправлением продюсера теперь тесно связана с другой – пропажей любимого кота основателя группы «На-На» по кличке Чуча. Бари Алибасов-младший объявил, что тот, кто найдет питомца, получит 800 тысяч рублей. Этим воспользовался мошенник и передел помощнице семьи самозванца. Но в итоге Чучу удалось найти, а кота-самозванца пристроить.