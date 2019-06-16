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Терешина призналась, что любит обнажаться перед камерой

Она время от времени украшает обложки мужских журналов.

Терешина призналась, что любит обнажаться перед камерой
Татьяна Терешина Фото: Kashaev Pavel/East News

40-летняя певица Татьяна Терешина недавно стала мамой – несколько месяцев назад у нее родился сын от молодого супруга Олега Курбатова. Несмотря на семейные заботы, она не перестала любить откровенные фотосессии.

В своем блоге Татьяна опубликовала архивный снимок, который 10 лет назад украсил обложку мужского журнала. Терешина отметила, что в то время она любила позировать перед камерой без одежды. И по ее признанию с того момента ничего не изменилось.

«10 лет назад, для журнала…Я тогда очень любила раздеваться. С тех пор ничего не изменилось» — прокомментировала откровенный снимок певица.

Поклонники не стали осуждать Терешину за такое желание, а, напротив, только поддержали ее.

«Вам очень идет раздеваться»: «Чувственная красавица» — сделали комплимент Татьяне подписчики.

Напомним, критику в свой адрес Терешина вызвала другой новостью. Накануне она рассказала, что несколько месяцев думала над тем, какое второе имя дать ребенку. В итоге родители назвали сына Арсений-Остап. Узнав об этом, многие фанаты певицы решили, что звездная семья поддалась моде и совсем не подумала о ребенке.

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Терешина призналась, что любит обнажаться перед камерой
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