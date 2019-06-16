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С банковского счета Жанны Фриске исчезло 20 миллионов рублей

Отец певицы уверен, что деньги вывел ее гражданский муж Дмитрий Шепелев.

С банковского счета Жанны Фриске исчезло 20 миллионов рублей
Со счета Фриске пропали огромные деньги/globallookpress.com

Отец скончавшейся четыре года назад певицы Жанны Фриске Владимир в студии программы «Звезды сошлись», которая выходит на канале НТВ, заявил, что с банковского счета его дочери несколько лет назад пропали 20 миллионов рублей. Это произошло, когда певица находилась на лечении в одной из клиник Майами.

По словам Владимира Фриске, к выводу денег, которые собирались на лечение певицы, причастен ее гражданский супруг телеведущий Дмитрий Шепелев. Как сказал отец исполнительницы, спустя неделю после того, как Жанна Фриске оказалась в больнице в Америке, Шепелев взял у гражданской жены доверенность на операции с деньгами. После этого в течение двух недель были сняты сначала 15 миллионов рублей, а потом еще пять. Не исключено, что речь идет именно о тех деньгах, которые собирала на лечение звезды благотворительная организация «Русфонд». Кроме того, Владимир Фриске отметил, что он не знал, что дом его дочери в Истринском районе Подмосковья был выставлен на продажу за 60 миллионов рублей. Он не понимает, почему Шепелев решил продать дом, который строила Жанна.

Владимир Фриске подчеркнул, что в этом доме есть его доля, супруги, а также сына Платона. Долю ребенка до его совершеннолетия не имеет права продать даже родной отец, сообщает канал НТВ.

Отметим, что не так давно в «Русфонд» поступили почти восемь миллионов рублей от семьи Жанны Фриске. Скорее всего, это деньги, которые Шепелев выручил за продажу своей доли в доме. При этом за семьей Фриске все еще числится огромная сумма долга. Ранее деньги собирались благотворительной организацией на лечение певицы, но не были израсходованы.

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С банковского счета Жанны Фриске исчезло 20 миллионов рублей
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