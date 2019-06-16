Анна Хилькевич предпочла выходам в свет общение с домочадцами

Анна Хилькевич недавно вернулась из Турции, где отдыхала с мужем и двумя дочерями – Арианной и Марией. Звезда сериала «Универ» не торопится окунаться в светские тусовки, предпочитая больше времени проводить с семьей. Об этом звезда рассказала в Instagram.
«На домашнем фэмили луке. Сегодня скачки, премьеры, презентации какие-то и прочее. А я не хочу, я хочу проводить максимальное количество времени со своей семьей», – написала Хилькевич в профиле.
«Аня, мило получилась»; «Улыбка красивая», – отметили подписчики.
Ранее 32-летняя актриса рассказала, что не боится стареть и ждет от своего возраста хороших перемен. Анна Хилькевич считает, что красота – это не только приятная внешность, но и состояние души. Звезда «Универа» отметила, что главное всегда ощущать счастье внутри себя.