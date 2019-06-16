Александра Яковлева рассказала о предательстве близких людей

Актриса театра и кино, звезда картин «Чародеи», «Экипаж», «Человек с бульвара Капуцинов» Александра Яковлева, которая уже несколько месяцев борется с раком, рассказала, что за последнее время пережила предательство очень близких людей. В студии программы «Привет, Андрей!», которая выходит на канале «Россия-1», она отметила, что не ожидала, что некоторые от нее отвернулись, когда ей поставили страшный диагноз.

«Со мной происходят в последнее время жуткие вещи. Я дружила с подругой, но теперь больше не могу с ней общаться. Она вовсе не подругой оказалась. Кроме того, меня предал самый близкий для меня человек. Он знал, в каком я была состоянии, когда узнала о страшном диагнозе, и он меня предал. Я знаю, что нужно все всем прощать, но я с ним теперь постараюсь больше никогда не общаться. От этого предательства все в моей душе перевернулось», — заметила актриса, при этом не став уточнять имени человека, в котором так разочаровалась.

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Во время программы, которая была посвящена четвертой годовщине со дня смерти певицы Жанны Фриске, Александра Яковлева сказала, что просит гражданского мужа исполнительницы Дмитрия Шепелева, который не дает бабушке и дедушке видеться с внуком, одуматься. По ее словам, если телеведущий даст возможность видеть родными с внуком, то это продлит ей жизнь.

Отметим, что сейчас актриса замужем за бывшим спортсменом-парашютистом эстонцем Калью Аасмяэ. Они познакомились в 1984 году во время съемок картины «Парашютисты». Кстати, вторым супругом Яковлевой был популярный телеведущий Александр Невзоров.