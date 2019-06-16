Александра Яковлева рассказала о предательстве близких людей

Актриса театра и кино, звезда картин «Чародеи», «Экипаж», «Человек с бульвара Капуцинов» Александра Яковлева, которая уже несколько месяцев борется с раком, рассказала, что за последнее время пережила предательство очень близких людей. В студии программы «Привет, Андрей!», которая выходит на канале «Россия-1», она отметила, что не ожидала, что некоторые от нее отвернулись, когда ей поставили страшный диагноз.
«Со мной происходят в последнее время жуткие вещи. Я дружила с подругой, но теперь больше не могу с ней общаться. Она вовсе не подругой оказалась. Кроме того, меня предал самый близкий для меня человек. Он знал, в каком я была состоянии, когда узнала о страшном диагнозе, и он меня предал. Я знаю, что нужно все всем прощать, но я с ним теперь постараюсь больше никогда не общаться. От этого предательства все в моей душе перевернулось», — заметила актриса, при этом не став уточнять имени человека, в котором так разочаровалась.
Во время программы, которая была посвящена четвертой годовщине со дня смерти певицы Жанны Фриске, Александра Яковлева сказала, что просит гражданского мужа исполнительницы Дмитрия Шепелева, который не дает бабушке и дедушке видеться с внуком, одуматься. По ее словам, если телеведущий даст возможность видеть родными с внуком, то это продлит ей жизнь.
Отметим, что сейчас актриса замужем за бывшим спортсменом-парашютистом эстонцем Калью Аасмяэ. Они познакомились в 1984 году во время съемок картины «Парашютисты». Кстати, вторым супругом Яковлевой был популярный телеведущий Александр Невзоров.