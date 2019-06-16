Подкаминская на «Кинотавре» сменила длинный наряд на мини

На черноморском побережье продолжается фестиваль «Кинотавр». Он завершится 16 июня. Для каждого выхода на красную дорожку фестиваля гости выбирают разные наряды. В очередной раз сменила образ и звезда сериала «Кухня» Елена Подкаминская.

Ранее она показала подписчикам в блоге длинный светлый наряд с прозрачными вставками и фалдами. Спустя день актриса отдала предпочтение дерзкому платью мини. Оно выполнено из полосатой ткани, а топ и юбку скрепляют металлические кольца.

Образ Подкаминская дополнила классическими босоножками и мокрой укладкой. Снимок с красной дорожки она сопроводила короткой подписью: «Когда образ задает настроение».

И первый, и второй наряд актрисы поклонники оценили положительно.

«Вы прекрасны», «Какая вы шикарная красивая и талантливая девушка восхищаюсь вами» — прокомментировали образ Елены подписчики в ее блоге.

Напомним, Подкаминская часто рассказывает о съемках второго сезона сериала «ИП Пирогова». По ее словам, в продолжении картины у главной героини появится своя кондитерская.