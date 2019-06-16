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Шейк в леопардовом платье продефилировала на показе Versace

Модель призналась, что всегда восхищалась Донателлой.

Шейк в леопардовом платье продефилировала на показе Versace
Ирина Шейк Фото: Globallookpress

После официального подтверждения разрыва отношений Ирины Шейк и Брэдли Купера прошло совсем немного времени. Чем в это время занят актер пока неизвестно, зато Ирина ведет очень насыщенную жизнь.

Модель ездит в отпуск, принимает участие в фотосессиях, посещает вечеринки и, конечно, работает.

В минувшую субботу Шейк приняла участие в шоу Донателлы Версаче. В своем Instagram она опубликовала отрывок видеоролика со своим дефиле. На модели было ультракороткое платье с леопардовым принтом с декольте до самой талии, через которое выглядывал черный кожаный бюстгальтер.

«Я всегда восхищалась Донателлой Версаче за ее возможность быть выше границ и рамок. Она пример сильной женщины и сильного человека. Спасибо за такое важное шоу, люблю тебя», — написала Ирина.

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Брэдли КуперДонателла ВерсачеИрина Шейк
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Шейк в леопардовом платье продефилировала на показе Versace
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