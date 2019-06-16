Александра Яковлева похудела на 20 килограммов за время борьбы с раком

Звезда картин «Чародеи», «Человек с бульвара Капуцинов» и «Экипаж» Александра Яковлева в эфире программы «Привет, Андрей!» на канале «Россия-1» рассказала о своей борьбе с раком. Неутешительный диагноз ей поставили несколько месяцев назад. По словам звезды, которая не теряет оптимизма, сейчас ей приходится пить «чудовищные и невыносимые препараты». Как отметила Яковлева, когда она узнала о страшном диагнозе, то начала искать способ, как выжить.

«Мне помог Бог, судьба, гениальные врачи. В больницу меня привезли недвижимую и неговорящую. Сказали дочери, что мне осталось жить не больше трех месяцев. Но я хочу, чтобы страна помогла мне, как когда-то помогла Жанне Фриске. Мне моя подруга Татьяна Москвина подарила на юбилей пьесу. Я в ней играю роль бухгалтера. 19 июня в Пушкине в Царском селе будем играть эту пьесу. Придите на спектакль, потому что человек живет, когда его обожают», — заявила актриса.

Яковлева также отметила, что за время болезни уже похудела на 20 килограммов. Врачи ей говорят, что зато она стала прекрасно выглядеть, сбросив лишний вес.

«У меня большие планы. Я хочу снять кино о животных. Считаю, что смогу прожить, сколько сама захочу. Это самая настоящая психосоматика, поэтому в моей ситуации главное не отчаиваться», — заметила популярная в восьмидесятых годах актриса.