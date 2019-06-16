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Стас Костюшкин поделился экспресс-методом похудения

Артист похвастался идеальной формой.

Стас Костюшкин поделился экспресс-методом похудения
Стас Костюшкин Фото:instagram.com/stas_kostyushkin_official

Экс-солист группы «Чай вдвоем» Стас Костюшкин, помимо музыки серьезно занимается спортом и не забывает делиться с поклонниками фотографиями своей спортивной фигуры и отчетами с тяжелых тренировок.

Сегодня артист рассказал, что у него есть собственный экспресс-метод похудения, который позволяет за один раз сбросить более двух килограммов.

«После каждого концерта худею на 2,5 кг», — написал Стас, добавив к записи хештег #хочешьпохудетьспросименякак.

К посту он приложил снимок, где он в одних шортах с обнаженным торсом стоит у себя в квартире.

Подписчики Костюшкина отметили, что он как всегда находится в прекрасной физической форме, однако видно, что он очень устал.

«Это были 2,5 кг сил!», «Фигура, конечно, отпад, но после таких скачков надо восстанавливаться», «Никакая худоба не заменит здоровье, отдыхайте, пожалуйста!», — написали фолловеры.

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секрет похуденияСтас КостюшкинЧай вдвоем
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Стас Костюшкин поделился экспресс-методом похудения
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