Татьяне Лазаревой нравится жить с мужем на две страны

Несколько лет назад Татьяна Лазарева переехала с дочерью в город Марбелья в Испании для того, чтобы девочка могла получить качественное образование. Ее муж, Михаил Шац, остался в России, однако, по словам ведущей, это не повлияло на их брак.

В беседе с журналистом «Телепрограммы» Татьяна Лазарева объяснила, что слухи об их расставании так и остаются слухами, в их отношениях все в порядке.

«Мы просто живем на две страны. Он больше времени проводит в России, я — в Испании. Но мы часто видимся, отдыхаем вместе», — объяснила ведущая.

По ее словам, для них сейчас нет смысла объединяться в одной из стран, потому что у каждого сейчас есть собственная насыщенная творческая жизнь. Говоря о раздельном проживании, Лазарева отметила, что в современном мире достаточно различных способов связи и это сводит проблему на нет.

«Учитывая многочисленные способы связи, от которых иногда даже хочется спрятаться и убежать. В любой момент ты можешь нажать на кнопку — и человек будет рядом, никакой отъезд на это не влияет совершенно», — считает Татьяна.